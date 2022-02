Wojna na Ukrainie wycisza spory w obozie władzy. Wielka mobilizacja rządu

Wicepremier ds. bezpieczeństwa podkreślił, że "Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do sytuacji, tzn. siłami, które będą zdolne odeprzeć atak i które będą na tyle silne, by do tego ataku nie doszło". - Potrzebujemy pokoju i chcemy pokoju. Ale chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Wydawało się, że to stare polecenie jest już nieaktualne, ale dziś widzimy niedaleko naszych granic, że jest aktualne. I musimy z tego wyciągnąć daleko idące wnioski - powiedział Kaczyński.