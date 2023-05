Wojna Lapończyków z Lapończykami. Chłód Północy nie ostudził emocji

Trwający od niemal stu lat konflikt doprowadził do tego, że obie społeczności Saamów spotkały się w sądzie. Sąd rejonowy przyznał prawo do wypasu i hodowli społeczności Vapsten sameby. Od wyroku odwołali się Lapończycy, skłóceni z potomkami przesiedleńców i roszczący sobie wyłączne prawo do przygranicznych ziem. W 2022 r. sprawę przejął sąd okręgowy, aż w końcu trafiła ona do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny w mieście Umeå. Proces ruszył w poniedziałek, a przyglądają mu się wszystkie największe szwedzkie media.