Incydent podczas koronacji Karola III. Koń przebił się przez barykadę

"Boże, chroń króla!" Oczy całego świata są zwrócone na najstarszego syna królowej Elżbiety II. Na ulice Londynu wyszły tłumy, by być jak najbliżej Karola III. W trakcie uroczystości doszło do drobnego incydentu z udziałem konia jednego z gwardzistów. Niespokojne zwierzę obijało się o inne, ostatecznie przebijając barykadę gapiów. Na szczęście nikt nie został stratowany. Do sieci trafiło nagranie z tego momentu.