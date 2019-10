Województwo podlaskie. Wyniki wyborów 2019 na podstawie sondażu exit poll Ipsos

O godzinie 21 zostały opublikowane pierwsze wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Według sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos w skali kraju wygrało PiS, a na drugim miejscu znalazła się KO. Jak wyglądają wyniki wyborów 2019 w województwie podlaskim?

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Rozkład mandatów

Frekwencja podczas wyborów parlamentarnych 2019

Najmniejszą frekwencję odnotowano w województwie dolnośląskim. Do godziny 17 do urn udało się tam 44,15 proc. uprawnionych do głosowania. Nieco więcej wyborców zagłosowało w województwie warmińsko-mazurskim (41,65 proc.) W województwie lubuskim do urn do godziny 17 udało się 42,55 proc. uprawnionych go głosowania.