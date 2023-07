Wnioski ws. immunitetu czwórki posłów PiS. Sejm zdecydował

Spot PiS o uchodźcach sprzed wyborów pięć lat temu

Chodzi o propagowanie na Twitterze przez tych posłów spotu "Bezpieczny samorząd" w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Jak mówiła adwokat Magdalena Spisak na posiedzeniu komisji regulaminowej, spot "w oczywisty sposób wywoływał uczucie wrogości, braku akceptacji i złości w stosunku do uchodźców", a posłowie propagując go w swoich mediach społecznościowych przyczyniali się do siania nienawiści.