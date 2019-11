WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wnioski kandydatów PiS do TK w toku. Braki w życiorysie Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz oraz Elżbieta Chojna-Duch - oto kandydaci PiS do TK. Uzasadnienia ws. ich nominacji są już procedowane. Pawłowicz jest opisywana jako "bezpartyjna" działaczka, z kolei u Piotrowicza podkreślono, że jest "wrażliwym człowiekiem". W piątek klub PiS zgłosił kandydatury na sędziów TK: Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch. Tę informację przekazał w poniedziałku Ryszard Terlecki. Wnioski o powołanie ich w skład Trybunału Konstytucyjnego zostały złożone 31 października. Teraz dokumenty otrzymały numery druków sejmowych. We wnioskach znajdują się uzasadnienia tego wyboru. Można wyczytać informacje o wykształceniu i doświadczeniu prawniczym kandydatów PiS na nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak zauważył TVN24, w przypadku Stanisława Piotrowicza nie ma wzmianki o tym, że w tym samym roku, w którym rozpoczął aplikację prokuratorską należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ani o tym, że był członkiem egzekutywy PZPR w krośnieńskiej Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej. Zobacz: Awantura o TK. Zaskakujący komentarz Joanny Lichockiej pod adresem Andrzeja Dudy Podkreślono również, że "po wprowadzeniu stanu wojennego na skutek krytykowania tego faktu i odmowy prowadzenia śledztw o charakterze politycznym, jakie dopiero wtedy pojawiły się w tej jednostce, z dnia na dzień został przeniesiony do prokuratury niższego szczebla i był szykanowany". "W konsekwencji tego złożył wypowiedzenie pracy na piśmie. Jako 'uciekinier' z prokuratury w stanie wojennym nie mógł jednak znaleźć żadnej pracy mając w tym czasie na utrzymaniu niepracującą żonę i dwójkę małych dzieci. Za namową bliskich autorytetów przekonujących go do tego, że w prokuraturze potrzebni są przyzwoici ludzie pod koniec trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia cofnął je" - czytamy we wniosku PiS. Nie uwzględniono również tego, że w czasie stanu wojennego wystosował akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Pikulowi za kolportaż ulotek. Jednocześnie autorzy uzasadnienia wskazali na to, że "mimo przynależności do PZPR warunkującej dopuszczenie do zawodu nigdy jako praktykujący katolik nie utożsamiał się z ustrojem totalitarnym". W piśmie zaznaczono, że "Stanisław Piotrowicz jako człowiek wrażliwy zawsze angażował się na rzecz pomocy ludziom biednym, bezdomnym i potrzebującym", a także, że "drzwi do jego gabinetu prokuratorskiego były zawsze otwarte dla ludzi skrzywdzonych i potrzebujących pomocy, w tym również prawnej". Kandydaci PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Krystyna Pawłowicz bezpartyjna? Z kolei we wniosku Krystyny Pawłowicz podkreślono, że kandydatka PiS do TK specjalizuje się w konstytucyjnych zagadnieniach wolności gospodarczej, konstytucyjnym i ustawowym statusie przedsiębiorcy i nadzorze nad gospodarką. "Jest autorką licznych - około 50 - opinii-ekspertyz dla najwyższych organów władzy państwowej i administracji oraz dla prezydenta RP z zakresu problemów ogólnoustrojowych, konstytucyjnych, wolności gospodarczej i innych" - wymieniają autorzy, podkreślając że Pawłowicz zasiadała w Trybunale Stanu oraz w Krajowej Radzie Sądownictwa. Opisując jej przeszłość, zwrócono uwagę, że "w okresie stanu wojennego, w latach 1982-1989 przygotowywała opracowania prawne w prasie i wydawnictwach podziemnych". Nie wspomniano jednak o tym, że w czasie studiów należała do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Warto zaznaczyć, że Krystyna Pawłowicz w Sejmie VII i VIII reprezentowała Prawo i Sprawiedliwość jako posłanka. Zasiadała w prezydium klubu PiS. Jednak we wniosku napisano, że "nie była i nie jest członkiem żadnej partii politycznej". Elżbieta Chojna-Duch i jej dorobek. "Ponad sto prac naukowych" Również w przypadku Elżbiety Chojny-Duch wskazano na liczne publikacje. "Jest autorką ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów i prawa finansowego" - wyliczają autorzy uzasadnienia. "Będąc w latach 1994-1995 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, uczestniczyła w przygotowaniu i wstępnej realizacji Programu Strategia dla Polski w zakresie: budżetu państwa, kształtowania struktury i sposobu finansowania samorządu terytorialnego, polityki finansowej i analiz makroekonomicznych oraz wewnętrznego długu publicznego" - dodano. Źródło: TVN24