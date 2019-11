Stanisław Piotrowicz odpowiada na zarzuty. "Doświadczam ordynarnego hejtu"

Stanisław Piotrowicz został kandydatem PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz komentuje swoją nominację. - Spodziewałem się wściekłości nieprzychylnych mi mediów. Nie pierwszy raz doświadczam niemerytorycznej krytyki, a wręcz ordynarnego hejtu - powiedział polityk.

Stanisław Piotrowicz to jeden z trzech kandydatów PiS na sędziów TK. Po ogłoszeniu tej decyzji w poniedziałek wybuchnęła burza w środowisku politycznym oraz sędziowskim. Sam zainteresowany zabrał głos w tej sprawie.

- Czas pokaże, czy w ogóle sędzią Trybunału zostanę. Zgłoszenie kandydatury to początek drogi. Myślę, że bardzo ważne jest zdobyte przeze mnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa. Przez kilkadziesiąt lat wykonywałem prawo, a przez 14 lat aktywnie uczestniczyłem w tworzeniu prawa - powiedział polityk w wywiadzie dla portalu TVP Info.

Piotrowicz zaznaczył, że przez lata pracował w komisji ustawodawczej i w komisji sprawiedliwości, podkreślając, że to jest dla niego "zaszczyt". Przyznał również, że dowiedział się nominacji kilka dni temu.

"Prokurator stanu wojennego". Stanisław Piotrowicz mówi o "deprawacji"

Odniósł się również do zarzutów, jakoby PiS chciało wprowadzić polityków do Trybunału Konstytucyjnego. - Przed paroma laty, wspólnie z panem profesorem, wtedy senatorem, Leonem Kieresem prowadziliśmy liczne dyskusje prawne i polityczne w ramach prac w Senacie. Obydwaj byliśmy senatorami. Pan profesor Leon Kieres z Senatu poszedł prosto do Trybunału - wspomniał Piotrowicz.