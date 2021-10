Opozycja jednym głosem. Chce powołania komisji śledczej po doniesieniach Banasia

- Ta współpraca to jest coś naturalnego i składając podpisy, klub Koalicji Obywatelskiej pokazuje, że to jest najlepsza droga do tego, by nasi wyborcy wiedzieli i mieli pewność, że w tych fundamentalnych dla Polski sprawach, zawsze opozycja może mówić jednym głosem - podkreślił Borys Budka z KO.