Banaś chce komisji śledczej. Jest pismo do Witek

Drugą kwestią jest dostęp polityków do akt sprawy Banasia. Ten w piśmie do Elżbiety Witek podnosi, że sam nie ma do nich dostępu. Politycy zaś, według wiedzy prezesa NIK, mogli się z nimi zapoznać w Prokuraturze Krajowej. Tu Marian Banaś zwraca również uwagę, że zamiast siedziby PK powinna być to Kancelaria Tajna Sejmu.