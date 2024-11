Walki gladiatorów. To się nie spodobało Rzymianom

Wtóruje mu włoski polityk Enzo Foschi. - To nie Disneyland, to Rzym - zauważył. Internauci natomiast pytają ironicznie, czy lwy też będą .

Rzymski radny do spraw kultury Massimiliano Smeriglio określił inicjatywę jako "utowarowienie kultury". - Nie możemy zamienić jednego z najważniejszych zabytków na świecie w park rozrywki - powiedział. Zaapelował do portalu o usunięcie oferty.

Tymczasem organizatorzy usługi, portal Airbnb, działa w przekonaniu, że takie walki w starożytnych kostiumach to znakomity sposób na to, by Wieczne Miasto zapisało się w pamięci odwiedzających. "Zanurz się w świecie gladiatorów i spróbuj swoich sił historycznych walkach" - głosi reklama ekskluzywnej atrakcji.