Włosi protestują. W Polsce zatrzymano kupione przez nich maseczki

"To coś poważnego i absurdalnego" - powiedział Alessio D'Amato, szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach regionalnych. W ten sposób odniósł się do zatrzymania w Polsce maseczek, które Włosi, a konkretnie przedstawiciele regionu Lacjum, kupili w naszym kraju.

Koronawirus. Kraje zmieniają przepisy prawa (East News, Fot: MAREK BEREZOWSKI/REPORTER)