Koronawirus. Włochy interweniują ws. Polski i maseczek na granicy? Jest reakcja MSZ

W sobotę włoska agencja Ansa informowała, że władze Lacjum protestowały ws. rzekomego zatrzymania przez polskie służby celne 23 tys. maseczek ochronnych. Produkty miały trafić do Włoch. Jak twierdzi szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach regionalnych Alessio D'Amato, chodzi o 23 tys. maseczek typu FFP2. W sprawę zaangażowała się ambasada Włoch w Polsce i włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.