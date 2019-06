Władysław Kosiniak-Kamysz: nie wyobrażam sobie koalicji z PiS-em

- Nie wyobrażam sobie koalicji z PiS-em, bo nie spełniają tych kryteriów, które przedstawiliśmy w propozycji ideowej, ale też programowej – powiedział w "Porannej rozmowie" w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się także do sprawy Marka Falenty.

- Nie poszliśmy z PiS-em do wyborów samorządowych, choć ta oferta była w wielu sejmikach, w większej liczbie sejmików niż teraz rządzimy. Nie przyjęliśmy tej oferty, nie przyjęliśmy oferty sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wicemarszałka Sejmu, kiedy były różne zamieszania - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił, że nie wyobraża sobie koalicji z PiS-em.

Zapytany przez Roberta Mazurka, czy woli, by PSL poszedł do wyborów parlamentarnych sam, czy w szerokiej koalicji, szef ludowców powiedział, że zaproponował Koalicję Polską na czele z PSL-em i gromadzenie wokół PSL-u różnych środowisk.

Tlumaczył, że jest "to zaproszenie przede wszystkim do naszych rodaków, którzy popierają darmowe szczepienia i leki dla dzieci, emeryturę bez podatku". - Okazuje się, że Koalicja Europejska, która się zakończyła w chwili ogłoszenia wyników do Parlamentu Europejskiego miała wspólne cele. Część z nich udało się osiągnąć, ale nie udało się wygrać. Bez wspólnoty wartości nie da się też osiągać celów. Wspólnota celów nie wystarczyła - powiedział prezes PSL-u.