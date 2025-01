Gang torturuje biznesmenów i kradnie ich majątek. Ruszyło śledztwo

Do ataku doszło w nocy z 23 na 24 grudnia. Do domu łańcuckiego biznesmena sprawcy weszli przez okno na parterze. Mężczyzna spał w sypialni na górze, na dole spał 12-letni chłopiec. Napastnicy skrępowali im ręce i nogi powrozem.

- Sprawcy użyli wobec mężczyzny przemocy fizycznej w postaci wielokrotnego uderzenia go pięściami po głowie, związali mu ręce i nogi oraz polewali go gorącą wodą, w wyniku czego pokrzywdzony podał napastnikom kod do sejfu, z którego to dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie blisko 100 tysięcy złotych, a następnie dokonali przeszukania domu, z którego zabrali zegarek o wartości 80 tysięcy złotych oraz złotą bransoletkę o wartości 40 tysięcy złotych, powodując łączne straty w wysokości około 220 tysięcy złotych - dodał Ciechanowski.