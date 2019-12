Władimir Putin o rezolucji Parlamentu Europejskiego: bezwstydne klamstwo

Nie ustają próby wypaczenia prawdy historycznej. Zaangażowali się w nie nie tylko spadkobiercy wspólników nazistów, dotarło to teraz do niektórych szacownych instytucji międzynarodowych i struktur europejskich - stwierdził prezydent Rosji Władimir Putin. Odniósł się w ten sposób do rezolucji uchwalonej we wrześniu przez Parlament Europejski.

Władimir Putin o "bezwstydnym kłamstwie" ws. paktu Ribbentrop-Mołotow (PAP, Fot: EPA/PAVEL GOLOVKIN)

Zdaniem Putina przyjęta we wrześniu przez PE rezolucja, "umieściła w jednym rzędzie zarówno nazistowskich agresorów, jak i Związek Radziecki, prawie obwiniając ZSRR wraz z nazistowskimi Niemcami za rozpętanie drugiej wojny światowej, tak jakby zapomnieli, kto zaatakował Polskę 1 września 1939 r. i Związek Radziecki 22 czerwca 1941 r.”

- A ci, którzy próbują polemizować z tak bezpodstawnym kłamstwem, które nie jest oparte na niczym, są z góry oskarżani o "wojnę informacyjną przeciwko demokratycznej Europie". To cytat - stwierdził Putin podczas posiedzenia Komitetu Organizacyjnego "Zwycięstwo". Komitet ten został powołany jako ciało doradcze prezydenta Rosji ds. edukacji patriotycznej.

Oświadczył, że powstaje wrażenie, że "oponenci" Rosji "nie umieją ani czytać, ani pisać, nie mają oczu, jakby o niczym nie wiedzą". Zapewnił też, że Rosja będzie "odpowiadać prawdą na kłamstwo" i "opowiadać o wydarzeniach i faktach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej".

Rosyjski przywódca nie wymienił żadnych konkretnych środowisk ani krajów, które miałyby "bezwstydnie kłamać" w sprawie historycznej roli ZSRR w wybuchu i przebiegu II wojny światowej.

Przypomnijmy, że we wrześniu PE przyjął rezolucję, w której ocenił, że wybuch II wojny światowej był bezpośrednim skutkiem paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku i jego tajnego protokołu dodatkowego. "Reżimy nazistowski i komunistyczny dokonały masowych mordów, ludobójstwa i deportacji oraz doprowadziły do utraty życia i wolności w XX wieku na skalę niespotykaną w historii ludzkości" - podkreślili eurodeputowani.