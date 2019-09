Rosja ujawnia tajne dokumenty. Chodzi o sowiecko-nazistowski pakt

Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało archiwalne dokumenty z czasów II wojny światowej. Dotyczą paktu Ribbentrop-Mołotow. Przyczyną ma być chęć "ochrony prawdy historycznej" - wskazuje resort.

Odtajnione przez rosyjskie ministerstwo obrony dokumenty dotyczą radziecko-nazistowskiego paktu o nieagresji. Ma to pokazywać warunki, jak z perspektywy ZSRR rozumiano porozumienie w przededniu wojny. Pakt Ribbentrop-Mołotow podpisano 23 sierpnia 1939 r., tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. Umowa zakładała podział Polski, a także Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.

Materiały zostały opublikowane "nie w porządku chronologicznym, co ma pozwolić na uzyskanie pełniejszego obrazu tego, co doprowadziło do zawarcia paktu" - podaje themoscowtimes.com. Wśród dokumentów jest m.in. notatka służbowa szefa Sztabu Generalnego Armii Czerwonej Borisa Szaposznikowa, która ma "całkowicie odwracać tradycyjne spojrzenie" o tym, dlaczego podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow.