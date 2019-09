Protest ambasadorów. Chodzi o kłamstwo Rosji o II wojnie światowej

Ambasadorowie z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii akredytowani w Holandii zaprotestowali przeciwko fałszowaniu historii przez Rosję. Ich list został opublikowany w gazecie "Volkskrant" jako polemika z pełnym przekłamań artykułem dyplomaty Moskwy.

Protest ambasadorów to reakcja na opinię ambasadora Rosji w Holandii, która ukazała się na łamach tej samej gazety. Aleksander Szułgin napisał m. in. o tym, że pakt Ribbentrop-Mołotow wcale nie był taki zły, jak się go odbiera. Zdaniem dyplomaty układ był "koniecznością i nie można go negatywnie oceniać".