Witajcie w fabryce alternatywnej rzeczywistości. Kryzys szaleje, więc PiS wzmacnia TVP

Dodatkowe 700 milionów trafi na Woronicza i do Polskiego Radia po to, by temu partyjnemu przekazowi włączyć w roku wyborczym turbodoładowanie. Jak widać, PiS musi sobie zdawać sprawę z tego, że po kolejnych czterech latach u władzy nie ma wielu osiągnięć, które mówiłyby same na siebie i do sukcesu w następnych wyborach konieczny będzie ostrzał z ciężkiej propagandowej artylerii.