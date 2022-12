Wirus RSV - co to? Jak rozpoznać zakażenie? Trwa sezon zachorowań

RSV ze względu na łatwą transmisję, rozprzestrzenia się bardzo szybko. Do zakażenia dochodzi podczas kontaktu z nosicielem wirusa, który podczas kaszlu lub kochania wprowadza patogen do otoczenia. Cząsteczki są następnie przyswajane przez błony śluzowe osób znajdujących się w pobliżu osoby zakażonej. Co ważne, RSV może przeżyć nawet 25 minut na zanieczyszczonej skórze - na przykład na dłoniach, przez co łatwo rozprzestrzenia się jeszcze szybciej.