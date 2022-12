Szczepienie przeciw grypie bez skierowania i darmowe testy na COVID-19, grypę i RSV. Ministerstwo Zdrowia zapowiada

Potrójne testy oraz łatwiejszy dostęp do szczepionek - to zapowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. Jak poinformował w rozmowie z TVN24, zmiany miałyby wejść w życie od stycznia. "Chcemy, aby były dostępne bezpłatne testy, to tak zwany potrójny test, to znaczy za jednym wymazem wykrywamy infekcję - czy to covidową, grypową, czy wirusa RSV. Myślę, że na początku stycznia już taka możliwość będzie".