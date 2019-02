Wiosna Biedronia chce debaty po angielsku. "To bardzo zły pomysł"

Krzysztof Gawkowski zaproponował, żeby debata przed wyborami do PE odbyła się w języku angielskim. Do pomysłu nie jest przekonany Adrian Zandberg z partii Razem. "To nie jest rekrutacja na stanowisko tłumacza" - uważa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Adrian Zandberg nie jest przekonany co do pomysłu debaty w języku angielskim w wyborach do europarlamentu (East News, Fot: Jan Bielecki)

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Płocku Krzysztof Gawkowski wyszedł z nietypową propozycją. Sekretarz Wiosny Roberta Biedronia chce, aby liderzy partii stoczyli przed wyborami do Parlamentu Europejskiego debatę w języku angielskim. Do pomysłu nie jest przekonany Adrian Zandberg z partii Razem.

"Na mój angielski nie narzekam, ale uważam, że to bardzo zły pomysł. Europosłów wybiorą Polki i Polacy. Zarówno ci, którzy mówią po angielsku swobodnie, jak i ci, którzy nie znają angielskiego. Wszyscy jesteśmy obywatelami. Wszyscy mamy prawo do udziału w debacie publicznej i świadomego wyboru swoich reprezentantów" - napisał na Facebooku.

Zandberg przekonuje, że wybory "to nie jest rekrutacja na stanowisko tłumacza". "Istotne jest to, co kandydaci mają do powiedzenia. W Unii Europejskiej jesteśmy u siebie. Jedni mówią świetnie w obcych językach, inni nie. Najwyższy czas pozbyć się kompleksów. Jesteśmy u siebie i tak się zachowujmy. Europa to my wszyscy. Także ci, którzy nie mówią płynnie po angielsku" - podsumował.

Zobacz także: Ambasador USA składa twardą deklarację wz. ruchu bezwizowego dla Polski. „Zasłużyliście na to”