Wiemy jakie gazety trafiają na biurko ministra Błaszczaka. Sporo niespodzianek

W 2019 roku na biurko szefa MON Mariusza Błaszczaka będą trafiać określone tytuły prasowe. Są wśród nich oczywiście tytuły związane z prawicą, a także ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Ale jest także krytykowana przez PiS „Gazeta Wyborcza”.

Szef MON Mariusz Błaszczak wielokrotnie krytykował "Wyborczą", ale na jego biurku ten tytuł się pojawi (East News, Fot: Wojciech Stróżyk)

Ministerstwo Obrony Narodowej rozstrzygnęło niedawno temu przetarg na dostawę prasy krajowej i zagranicznej od 1 stycznia 2019 roku. I na swoich stronach ujawniło tytuły, które trafiają do kierownictwa resortu. I tak Mariusz Błaszczak na biurko będzie dostawał "Gazetę Polską”, "Gazetę Polską Codziennie”, "Dziennik Gazetę Prawną”, "Super Express”, "Fakt”, "Polska The Times”, "Nasz Dziennik" oraz "Gazetę Wyborczą". Z kolei z tygodników otrzyma m.in. "W Sieci”, "Politykę”, "Wprost", "Do Rzeczy" i "Newsweek". Z kolei do sekretariatu Centrum Operacyjnego ministra trafią dodatkowo dwa egzemplarze "Dziennika Trybuna”.

A jeszcze niedawno temu szef MON Mariusz Błaszczak nie zostawiał suchej nitki na "Gazecie Wyborczej”. Kiedy jej dziennikarze w sierpniu ostrzegali przed Polexitem i wyjściem Polski z Unii Europejskiej polityk krytykował "GW”. - To manipulacja "Gazety Wyborczej", która "podkłada" swoim "wyznawcom" takie informacje, żeby oni w nie uwierzyli i dalej je nieśli. To manipulacja po prostu – przekonywał minister na antenie Radiowej Jedynki.

Z kolei w grudniu 2015 roku, po felietonie Adama Michnika krytykującego rządy PiS ripostował: - To wścieklizna polityczna, która dzieli naród. Rozumiem, że Michnik ma poglądy, ale jego ton to nadużycie – skomentował tekst redaktora naczelnego „Gazety” Mariusz Błaszczak.

"Wyborczej” nie czytają za to wiceministrowie obrony narodowej: Wojciech Skurkiewicz, Tomasz Zdzikot, Marek Łapiński, Sebastian Chwałek.

A "Newsweeka” Tomasz Zdzikot i Marek Łapiński. Przynajmniej tak wynika z zamówienia, które resort publikuje na swoich stronach.

Co ciekawe, Służba Wywiadu Wojskowego podległa ministrowi zamówiła od Nowego Roku magazyn "Ostanowka: Rossija”. To magazyn dla uczących się języka rosyjskiego. Znajdują się tam informacje o krajach i regionach rosyjskojęzycznych, ich mieszkańcach i kulturze, ciekawostki i aktualności, a wszystko to w języku rosyjskim wraz z opracowanym słownictwem.

Przypomnijmy, że do polskich sądów – decyzją resortu sprawiedliwości – trafiają tylko wybrane tytuły. Wśród 146 pozycji są: "Nasz Dziennik”, "Rzeczpospolita”, "Dziennik Gazeta Prawna”, "Do Rzeczy” i "W Sieci”. Nie ma za to: "Polityki”, "Newsweeka” i "Gazety Wyborczej”.