"Wiem, kto strzelał. Widziałam morderczynię męża"

Bo w sytuacji, gdy czegoś nie pamiętałam, nie wymyślałam. Powiedziałam tylko to, czego jestem pewna i co zostało mi w głowie. Nie wiem, jak była ubrana, nie wiem też, jak to się stało, że była w środku. Może chciała porozmawiać o tym zwolnieniu z pracy? Może chciała poprosić o wstawienie się za nią? Nie pamiętam. Wiem, że sama do sklepu nie mogła wejść, musieliśmy ją wpuścić. Mogłam to zrobić ja albo mąż. Które z nas - nie pamiętam tego. O czym to jednak świadczy? O tym, że jestem niewiarygodna? Że w momencie, gdy ktoś do mnie mierzy bronią, to nie skupiam się na rewii mody, nie patrzę, jak była ubrana?