Powrót "Słowika". "To, co zrobił Najman, świadczy o jego reputacji"

Gen. Adam Rapacki: Zdecydowanie nie. Ta grupa związana z Marcinem Najmanem to jakiś odłamek MMA. Wygląda na "towarzystwo wzajemnej adoracji", które nie bardzo ma pomysł, jak zarabiać pieniądze. Najwyraźniej wymyślili sobie, że jak będą kontrowersyjni, to przyciągną klientów. To nie ma nic wspólnego z prawdziwym MMA czy z jakimkolwiek sportem na przyzwoitym poziomie. To co zrobił Najman świadczy o jego reputacji.