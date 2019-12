Wielkopolska. Zabiła 8-latkę na pasach. Usłyszała zarzuty

69-letnia mieszkanka Lubonia (Wielkopolskie) usłyszała w piątek zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi jej do 8 lat więzienia.

Do wypadku doszło pod koniec listopada tego roku na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły przy ul. Opolskiej. Mimo kilkudziesięciominutowej reanimacji 8-letnia dziewczynka zmarła.

- Kobieta przyznała się do tego czynu. Wyjaśniła, że była przekonana, że ma zielone światło uprawniające do przejazdu przez przejście dla pieszych. Nie potrafiła jednak racjonalnie wytłumaczyć, skąd to przekonanie jej się wzięło - podaje rzecznik prasowy poznańskiej prokuratury okręgowej prok. Michał Smętkowski.