Wielkopolska: dramat 10-latka w Luboniu. "Nie ma dobrych wyjść"

W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja, że na komisariat w Luboniu zgłosił się 10-letni chłopiec, który od wielu lat miał doświadczać krzywd fizycznych i psychicznych ze strony swojego ojczyma. Do funkcjonariuszy udał się w samych klapkach i piżamie, gdy ojczym wraz z matką chłopca udali się na zakupy. W poniedziałek poznański sąd rodzinny zdecydował, że Kacper wraz z młodszym bratem zostaną umieszczeni w jednej rodzinie zastępczej. - Chwała i wyrazy mojego uwielbienia tym wszystkim policjantom, na których to dziecko trafiło, którzy go nie odesłali i nie powiedzieli: smarkaczu nie zawracaj głowy, idź przeproś tatusia, to może przestanie się gniewać - powiedziała w programie "WP Newsroom" dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Jaka przyszłość czeka dwójkę braci? - Nie widzę jej w bardzo różowych barwach. Doświadczenie wskazuje, że teraz długi czas, kiedy będą czekały na orzeczenie sądu rodzinnego, który musi orzec, co dalej z prawami rodzicielskimi tych dorosłych - dodała ekspertka.

