Wielki strach we Francji. 45 tys. policjantów w pełnej gotowości

Francja staje w ogniu. Zamieszki na ulicach

17-letni Nahel nie zastosował się do poleceń funkcjonariuszy podczas kontroli drogowej. Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorkowy poranek 27 czerwca. Kanarkowożółty mercedes klasy A z polskimi tablicami rejestracyjnymi jechał z dużą prędkością buspasem. Widzący to patrol policji zareagował i podjął pościg.