Pilny powrót Macrona. Plan na zamieszki we Francji

Zamieszki po zastrzeleniu 17-latka przez policjanta

Tymczasem niemiecki rząd wyraził "zaniepokojenie" wydarzeniami we Francji. - Berlin obserwuje z pewnym niepokojem to, co dzieje się we Francji - powiedział w piątek rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit o zamieszkach wywołanych śmiercią 17-latka, zastrzelonego we wtorek przez policjanta.