Lipiec będzie przełomowy? Kryzys na granicy może się zaostrzyć

Coraz więcej prób pokonania granicy

Przez cały ubiegły rok mieliśmy do czynienia z ok. 16 tys. prób nielegalnego pokonania granicy polsko-białoruskiej. Tylko w tym roku, do czerwca, jest to już ponad 13 tys. - Widać, że nie tylko nie rezygnują z tej presji migracyjnej, ale też chcą ją zwiększać - komentuje Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich.