Straż Graniczna alarmuje. "Spodziewamy się prowokacji"

Rzeczniczka wskazała, że dowodem na wzrost presji migracyjnej są dane za ubiegły i obecny rok. Wynika z nich, że w do tej pory w tym roku doszło do niemal 13 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, podczas gdy w całym ubiegłym roku niecałe 16 tys. Zatrzymywanych jest także więcej kurierów. W całym ubiegłym roku było to 400 zatrzymań. W tym roku liczba ta została już przekroczona.