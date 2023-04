Wielkanoc prawosławna 2023. Kiedy wypada?

Kolejnego dnia, a więc w Wielką Sobotę w Cerkwiach święci się pokarmy. Prawosławni do świątecznych koszyczków wkładają niemal te same produkty, co Katolicy. Obowiązkowym składnikiem święconki jest Pascha, ponadto święci się jajka (koniecznie obrane, ponieważ zgodnie z nakazami prawosławia, żaden element święconki nie może zostać wyrzucony), wędlinę, sól, chleb, ser czy kiełbasę.