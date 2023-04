Wiemy, jaka będzie pogoda w święta. Zapowiada się zimny kwiecień

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami będzie padał przelotny śnieg. Nad morzem może spaść do 6 cm śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Podhalu, na pozostałym obszarze od -4 do -2 stopni, tylko nad Wybrzeżu ok. zera stopni.