Ukraińskie lotnictwo ma już pięć brygad myśliwców. Mówią o "historycznym kroku" [RELACJA NA ŻYWO]

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zapewnił na poniedziałkowym briefiengu, że Bachmut, wbrew twierdzeniom rosyjskich propagandystów, znajduje się nadal w rękach ukraińskich.





- Wcześniej często mówiliśmy o dużej liczbie poległych w Bachmucie. O tym, jak grupa Wagnera nadal po prostu wrzuca najemników z więzień do maszynki do mięsa. Oszałamia zarówno brutalność tych walk, jak liczba żołnierzy, jaką Rosja już poświęciła, by zdobyć to miasto - stwierdził.





Kirby podkreślił, że potencjalne wycofanie ukraińskich sił z Bachmutu “nie zmieni dynamiki bitwy (o Donbas – red.) ze strategicznej perspektywy”. Jednocześnie zapewnił, że Waszyngton “szanuje i rozumie” potrzebę Kijowa, by utrzymać miasto.