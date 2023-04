"Ukraina potrzebuje koalicji lotniczej". Były ambasador Ukrainy odsłania kulisy wizyty Zełenskiego w Polsce

– Jeśli chodzi o zboże to powinniśmy znaleźć rozwiązanie problemu, który się pojawił. Wszyscy są zainteresowani, żeby zboże popłynęło do państw, które go potrzebują i nie zatrzymywało się w Polsce. Musimy ustalić, dlaczego zostaje i nie jest przesyłane dalej. Otwarta rozmowa jest w interesie Ukrainy, Polski i reszty świata. To zboże jest przeznaczone dla kogoś innego i musi tam trafić. Wierzę, że szczere rozmowy doprowadzą do rozwiązania tej kwestii. Tak samo jak w przypadku rozmów historycznych, bo razem musimy sobie poradzić z rosyjską agresją, nie unikając trudnych etapów w historii naszych narodów – mówi.