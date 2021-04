Wielkanoc podzielona pogodą. IMGW: "w niedzielę zmiana"

Pogoda w okresie świat wielkanocnych będzie bardzo zmienna. Najbardziej nieprzyjemnej aury możemy spodziewać się w sobotę. – Temperatura maksymalnie sięgnie 9-10 st. C. Będzie padać deszcz, deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg - powiedział w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zmiany możemy spodziewać się już w niedzielę, najpierw na zachodzie. Będzie już cieplej, bo do 11-12 st. C. – Pojawi się słońce i nie będzie padać, co jest pozytywną informacją - wyjaśnił rozmówca Patrycjusza Wyżgi. Jeszcze cieplej będzie w lany poniedziałek. – Będzie zdecydowanie więcej słońca i temperatura wzrośnie nawet do 15 st. C w Polsce południowo-zachodniej – mówił Walijewski. Synoptyk zaznaczył, że oznaki wiosny widać już w lesie w okolicach Warszawy, skąd łączył się ze studiem Wirtualnej Polski.

