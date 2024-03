Wielkanoc 2024. Post w Triduum Paschalnym. Kiedy obowiązuje?

Post w Wielki Czwartek? To początek Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek, rozpoczynający ścisły okres przygotowań do Niedzieli Wielkanocnej, wypada w 2024 roku 28 marca. Czy w tym dniu wiernych obowiązuje post? Z przepisów Prawa Kościelnego wynika, że katolicy powinni zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w trzech przypadkach: w piątki, Środę Popielcową oraz Wielki Piątek. Oznacza to, post w Wielki Czwartek nie jest obowiązkiem. Wielu duchownych zachęca jednak do jego praktykowania.