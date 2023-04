Czy w Wielki Piątek trzeba iść do kościoła? To jedyny taki dzień w roku

Wielki Piątek w tradycji chrześcijańskiej jest uroczystością upamiętniającą mękę i śmierć Chrystusa. To jeden z dni Triduum Paschalnego, czyli czasu przygotowań do świąt wielkanocnych. Czy jest to święto nakazane? Piątek Męki Pańskiej w Kościele katolickim jest dniem szczególnym.