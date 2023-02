Wielka kula ognia pod Ługańskiem. Rosyjski T-90 zrównany z ziemią

Kamera ukraińskiego drona zarejestrowała eksplozję rosyjskiego czołgu T-90 pod Ługańskiem. Do sieci trafiło nagranie z akcji żołnierzy Zełenskiego. Na wideo widać potężny wybuch maszyny Rosjan, któremu towarzyszyły kule czerwonego ognia. W pewnym momencie można zauważyć, że wieża czołgu odrywa się od reszty konstrukcji, co nie daje żadnych szans żołnierzom Putina na przeżycie. Atak został przeprowadzony za pomocą ciężkiej artylerii ok. 30 km od Ługańska. Brytyjski wywiad przewiduje, że to właśnie na tej linii frontu rosyjscy okupanci planują wielką kontrofensywę jeszcze przed końcem lutego, by najpierw zająć Ługańsk, a potem wszystkie siły przerzucić na Wuhłedar. Obrońcy Kijowa robią wszystko, co mogą, żeby zadawać bolesne ciosy Rosjanom, eliminując tony ciężkiego sprzętu i niszcząc kolejne składy amunicji.