Wielka Brytania wysyła żołnierzy do Polski. "Wyraz solidarności"

- Jeżeli do tego dodamy bardzo konfrontacyjną, agresywną retorykę Kremla, to mamy do czynienia z zagrożeniem. Odpowiedzią na takie zagrożenie jest spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest przede wszystkim nieuleganie presji, jest dowodzenie-dokumentowanie tego, że atak na Sojusz Północnoatlantyckiego, będzie związany z odpowiedzią, że to nie jest tak, że Sojusz Północnoatlantycki +nic nie może+, że to jest realny sojusz obronny - skomentował.