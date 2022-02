"Szykują się na krytyczny moment". Wojska Rosji i Białorusi tuż przy granicy z Ukrainą

Takiego obrotu zdarzeń obawia się także były dyplomata Paweł Łatuszka, dawniej ambasador Białorusi, obecnie opozycjonista, kierownik białoruskiego Narodowego Zarządu Antykryzysowego. - Rosji zależy głownie na stworzeniu krytycznej sytuacji wewnątrz Ukrainy. Chodzi o to, by stan zagrożenia eskalował, by narastał niepokój. Czy Kreml zaatakuje Ukrainę? Na to się nie zanosi. Ale wiemy, że na Białorusi rządzi osoba o nieadekwatnych kompetencjach. Nie sposób więc wykluczyć prowokacji, która może rozrosnąć się w konflikt zbrojny.