Konflikt Rosja-Ukraina. Jest wspólna deklaracja państw Trójkąta Weimarskiego

Podpisani pod deklarację liderzy zgadzają się co do faktu, że państwa Sojuszu - "zgodnie z dwutorowym podejściem" NATO - powinny regularnie analizować swoje strategie obronne i - w przypadku zaostrzenia się konfliktu - być gotowym do natychmiastowego zaadaptowania się do gorszego środowiska pod kątem bezpieczeństwa. Wszystkie działania powinny opierać się w ścisłej kooperacji krajów należących do Sojuszu.