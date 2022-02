Andrzej Duda w Berlinie. "Nie wycofamy się"

- okój i spokój są najważniejsze dla naszego kontynentu. Naszym celem jest to, żeby zachować ten pokój. Drugim celem jest to, by wzmacniać jedność Europejczyków - dlatego właśnie mamy taki program spotkań. Trzeci cel jest taki, żeby bronić zasad, dzięki którym Europa jest tym, czym jest od trzydziestu lat. Przede wszystkim chodzi o to, żeby suwerenność i integralność wszystkich państw została zachowana" - deklarował prezydent Francji