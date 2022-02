Niemieckie media: inicjatywa Dudy nie rozwiąże sporu z Brukselą

Gazeta przypomina, że prezydent Andrzej Duda współdziałał z rządem PiS przy wprowadzaniu zmian w polskim sądownictwie, które doprowadziły do konfliktu z Brukselą. "Ustępstwa w poszczególnych sprawach mogą wskazywać na to, że grożące odebranie pieniędzy (z unijnych funduszy) przynosi efekt". Zdaniem gazety do przełomu jeszcze jednak daleko, a Ursula von der Leyen jest pod presją, aby uruchomić wobec Polski i Węgier tzw. mechanizm praworządności pozwalający blokować wypłatę środków budżetowych.