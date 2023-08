Wiedzieli, że mogą zginąć. Przeanalizowali wypadek pod Oświęcimiem

– Na wejściu w lewy łuk samochód już poruszał się nieprawidłowo, ponieważ zajmował lewą część jezdni, co mogło być wynikiem pokonania wcześniejszego łuku ze znaczną prędkością. Ślady ujawnione na jezdni, na początku łuku, wskazywały, iż kierujący pojazdem podjął manewr hamowania, gdyż prawdopodobnie próbował dostosować prędkość do krzywizny łuku. Pojazd następnie poruszał się częściowo w zarzucaniu, był stale hamowany, ewidentnie jego prędkość nie była dostosowana do krzywizny zakrętu, co skutkowało uderzeniem pojazdu w mur oporowy i słup – poinformowali eksperci z CrashLab.