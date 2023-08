Widział rewolucje ukraińskie: to kontynuacja jednej drogi

Przed rosyjską inwazją Ukrainą targały rewolucje społeczne. Jak wpłynęły na obecną Ukrainę? - Społecznie to kontynuacja jednej drogi ku Zachodowi wobec którego społeczeństwo ukraińskie poprzez te protesty wyraża jasno swoją wolę - mówił w programie "Newsroom WP" Maciej Duszyński z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który był obserwatorem m.in. Pomarańczowej Rewolucji oraz Euromajdanu. - Zmiana jest widoczna. Rewolucja na Granicie w 1990 r. była protestem studenckim. Majdan nazywał się jeszcze Placem Rewolicji Październikowej. Pomarańczowa Rewolucja, Euromajdan czy rewolucja godności były akcjami masowymi. Euromajdan został wywołany przez niechęć stowarzyszenia się z Unią Europejską, do której społeczeństwo ukraińskie było przekonane. Ukraińcy bezalternatywnie patrzą na Zachód. Gdyby zaprosiła pani dyplomatę z Ukrainy, to sądzę, że niezależnie czy pochodziłby z terenów rosyjskojęzycznych czy nie, to miałby podobne podejście do procesów w Ukrainie i do zbliżenia się do Zachodu - dodał naukowiec.

