"Widać determinację Tuska". Doradca prezydenta przyznaje

Jednocześnie stwierdził, że marsz jest "wielką szansą" dla Zjednoczonej Prawicy. - To jest szansa dla PiS-u, żeby trafić pod strzechy polskich domów z przekazem: głosujesz na sympatycznego tygryska (Władysława Kosiniaka-Kamysza - red.), a wyskakuje Donald Tusk. Głosujesz na Hołownię i na Lewicę, a doprowadzasz do powrotu Donalda Tuska do władzy - mówił.