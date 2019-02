Wiceszef MSZ: "Stefan Michnik ma krew na rękach". Ambasador Szwecji "poruszony"

- Stefan Michnik to zbrodniarz. Wydawał wyroki śmierci na żołnierzy wyklętych. Prawo międzynarodowe mówi, że zbrodnie przeciwko ludzkości się nie przedawniają - powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister spraw zagranicznych. To reakcja na odmowę ekstradycji Michnika przez szwedzki sąd.

Szwedzki sąd rejonowy w Goeteborgu nie wyraził na to zgody. Powodem odmowy było przedawnienie zarzucanych Michnikowi czynów oraz jego szwedzkie obywatelstwo. Na prośbę premiera, MSZ wezwał do siebie ambasadora Szwecji Stefana Gullgrena .

"Wydawał wyroki śmierci"

- Stefan Michnik to osoba, która ma krew na rękach, to zbrodniarz. Nie uznając żadnych okoliczności łagodzących, wydawał wyroki śmierci na żołnierzy wyklętych - stwierdził Szynkowski vel Sęk. - Zgodnie z prawem międzynarodowym zbrodnie przeciwko ludzkości, a z takimi mamy do czynienia w przypadku Stefana Michnika, nie ulegają przedawnieniu - dodał.