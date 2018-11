Stefan Michnik z europejskim nakazem aresztowania. Za zbrodnie komunistyczne

Były stalinowski sędzia Stefan Michnik, brat Adama Michnika, jest ścigany kolejnym europejskim nakazem aresztowania. Prokurator IPN chce mu postawić kilkadziesiąt zarzutów, m.in. za zbrodnie sądowe.

Chodzi o wydawanie wyroków śmierci na działaczach podziemia niepodległościowego na podstawie sfałszowanych dowodów. Miało do tego dochodzić w okresie od 27 marca 1951 roku do 20 listopada 1953 roku. Kilka lat wcześniej Michnik wstąpił do partii komunistycznej.