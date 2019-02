Stefan Michnik nie zostanie wydany do Polski. Ambasador Szwecji został wezwany do MSZ w związku z decyzją szwedzkiego sądu

12 lutego Sąd Rejonowy w Goeteborgu odrzucił prośbę polskich władz dotyczącą wydania im Stefana Michnika. Powodem miało być przedawnienie popełnionych przez niego zbrodni. Dziś ambasador Szwecji został wezwany do MSZ w związku z decyzją szwedzkiego sądu.

Stefan Michnik nie zostanie wydany do Polski

Stefana Michnika posądza się o popełnienie 30 przestępstw w latach 1952-1953 roku w Warszawie. Były to zbrodnie komunistyczne wyrządzone przeciwko ludzkości.

Wiceminister Szynkowski vel Sęk krytykuje szwedzkie prawo

- Sytuacja, w której odmawia się wydania stalinowskiego zbrodniarza, który ma na koncie wyroki śmierci, któremu jasno udowodniono zbrodnie przeciwko ludzkości, które nie podlegają przedawnieniu, to jest sytuacja bezprecedensowa – zaznacza Szynkowski vel Sęk.

Podkreślił również znaczenie prawa międzynarodowego, w którym zbrodnia nie może zostać przedawniona w przeciwieństwie do prawa szwedzkiego.

- To, że zbrodnie przeciwko ludzkości nie przedawniają się to podstawa prawa międzynarodowego. Powiedzmy sobie jasno – Stefan Michnik to stalinowski zbrodniarz, który miał na sumieniu ludzkie życia - dodał Szynkowski vel Sęk.