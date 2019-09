Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej zmienił zdanie. Adopcję dzieci przez gejów uważa za "kontrowersyjną"

- To jest rozwiązanie niezwykle kontrowersyjne, za którym osobiście nie jestem - powiedział wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Był pytany, czy para gejów powinna mieć możliwość adopcji dzieci. Do niedawna twierdził, że takie rozwiązanie powinno być w Polsce wprowadzone.

Paweł Rabiej z Nowoczesnej oraz Zbigniew Girzyński z PiS byli w poniedziałek wieczorem gośćmi programu "Wydarzenia i Opinie" Polsat News. Dziennikarz poprosił Rabieja o komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego o "planie Rabieja".

- Jak prezes Kaczyński o kimś mówi, to ten ktoś dobrze na tym nie wychodzi - skomentował Rabiej. Dodał, że nie reaguje na zaczepki Kaczyńskiego, który używa jego nazwiska "jako pewnego rodzaju straszaka". - Tak jak straszył kiedyś imigrantami, tak dziś straszy społecznością LGBT - powiedział wiceprezydent stolicy.

- Jestem mimo wszytko konserwatystą, jeśli chodzi o podejście do zmian społecznych - podkreślił Rabiej. Dodał, że zmiany muszą wynikać z dojrzewania społecznego.

"Polityka salami"

Drugi z gości, Zbigniew Girzyński PiS stwierdził, że środowiska LGBT stosują przedwojenną koncepcję zwaną polityką salami, czyli osiągania celów małymi krokami. Przypomniał też słowa Rafała Grupińskiego, który zapytany o związki partnerskie, przyznał, że PO "nie eksponuje tego", bo "musi przyciągnąć do głosowania prowincję".

- Taki jest plan Koalicji Obywatelskiej. A pan prezydent, za co go szanuję, powiedział o tym wprost - podkreślił Girzyński. Zaoponował na to Paweł Rabiej mówiąc, że jedynym planem jest sześciopak Schetyny.